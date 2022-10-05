Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

5 октября, 20:34

Канчельскис — о Кварцхелии: «Ему можно выразить только большое уважение и пожелать удачи»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что думает о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича вообще молодец, что не побоялся и уехал в сильный чемпионат, а то у нас многие боятся и не переходят на другой уровень. В Италии тяжело, но Кварацхелии можно выразить только большое уважение и пожелать удачи в Европе. Ему будет непросто бороться за звание лучшего бомбардира Серии А, но надо стараться дать бой всем нападающим из команд соперников», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

Бывший игрок ответил на вопрос, сможет ли Кварацхелия осуществить свою мечту и перейти в конце сезона в «Реал».

«Наполи» тоже хороший клуб, даже великий, таковым его сделал Марадона. От добра добра не ищут, Хвиче надо дальше играть в Неаполе и добиваться уважения от итальянских фанатов. Ему нужно встать в один ряд с Марадоной, сделать так, чтобы его восхваляли, как великого аргентинца", — добавил он.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». В России грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин». Всего на счету 21-летнего игрока 6 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за «Наполи».

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-kvaratskhelii-nuzhno-vstat-v-odin-ryad-s-maradonoy-chtoby-ego-voskhvalyali-kak-velikogo--1376865/
Андрей Канчельскис
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррера о Кварацхелии: «Он показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером»

«Наполи» продлил контракт с вратарем Алексом Меретом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости