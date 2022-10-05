«Наполи» продлил контракт с вратарем Алексом Меретом

«Наполи» на официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Алексом Меретом.

Новое соглашение 25-летнего итальянца с клубом рассчитано до 30 июня 2024 с возможностью продления еще на один сезон.

Мерет — воспитанник «Удинезе». Также он выступал за СПАЛ на правах аренды.

Голкипер перешел в «Наполи» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне он пропустил 8 голов в 11 матчах за команду, отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.