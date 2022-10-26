Джованни Симеоне рассказал о желании однажды стать тренером

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне рассказал, что ему нравится тренерская работа.

«Я всегда стараюсь проанализировать и понять слабые точки соперника. Мне нравится подобная работа, я надеюсь стать тренером когда-нибудь, и делаю это для себя», — цитирует Симеоне calcionapoli1926.it.