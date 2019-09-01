Джованни Мартушьелло: «Надеялись, что у-Де Лигта будет больше времени на адаптацию, но Кьеллини получил травму»

Помощник главного тренера «Ювентуса» Джованни Мартушьелло после победы над «Наполи» во 2-м туре чемпионата Италии (4:3) отметил, что Маттейс Де Лигт пока не полностью вписывается в игру команды.

— Де Лигт все еще немного отстает в плане изучения движений и участия в оборонительной части, — цитирует Sky Sport Italia Мартушьелло. — Он приехал в сложную лигу, такую как Серия А, из совсем другой команды, но у него отличные игровые качества, он очень умен и будет учиться быстро.

Мы надеялись, что у него будет больше времени, чтобы освоиться, но, к сожалению, Джорджио Кьеллини получил серьезную травму, что изменило планы.