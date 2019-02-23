Дженнаро Гаттузо: "Мне не понравилась игра "Милана" в первом тайме"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Эмполи" (3:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

- Пакета на этой неделе тренировался только один раз, у него был грипп. У Бакайоко тоже были проблемы со здоровьем, он не мог играть, - цитирует специалиста Football Italia. - Мне не понравилась наша игра в первом тайме. Мы владели мячом, но только "щекотали" "Эмполи", без угроз. Я очень разозлился, когда нас чуть не поймали на контратаке. Такого не должно происходить. Во втором тайме мы лучше двигались в атаке и наша игра заметно улучшилась. Мы должны завоевать болельщиков, чтобы они были на нашей стороне. Чтобы это сделать, нам нужно биться за каждый матч. Осталось 13 матчей да конца, нам нужно идти от игры к игре и не смотреть в таблицу.

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