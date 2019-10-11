Джанлука Галлиани, сын экс-гендиректора «Милана» Адриано Галлиани, резко отозвался о работе нынешних руководителей команды.

— Американские руководители «Милана» — это паразиты с большими деньгами, которые всегда сваливают ответственность на тренеров и игроков. Они поставили на «Сан-Сиро» американский флаг, за которым следует разбитое красно-черное сердце и хештэг #СпаситеМилан, — цитирует Галлиани-младшего Corriere dello Sport.

«Милан» занимает 10 место в чемпионате Италии после 7 туров. После победы над «Дженоа» в отставку был отправлен главный тренер Марко Джампаоло, а на его место пришел Стефано Пиоли.