Джанлуиджи Буффон: "Без Неймара "ПСЖ" в опасности"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон прокомментировал травму нападающего команды Неймара, который из-за травмы 5-плюсневой кости правой ноги пропустит не примет участия в обоих матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

– Каждый год думаю, что впереди "тот самый" сезон. Но таких сезонов было уже 24, с тех пор как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов. Сделать это очень сложно. Помимо прочего нужно ещё и много удачи. Для "ПСЖ" наступает особенное время, ведь травму получил Неймар, который очень важен для нас. Последние три месяца он демонстрировал невероятные вещи. Без него "ПСЖ" в опасности, – приводит слова Буффона Daily Mail.

​Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.

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