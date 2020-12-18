Джампаоло: «Торино» было сложно играть против «Ромы» в полном составе, не говоря уже об игре вдесятером»

Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:3).

«Очевидно, что мы боремся, мы продержались в игре 75 минут. Есть много трудностей, которые накапливаются. Мы потеряли одного игрока из-за красной карточки, еще одного вскоре из-за травмы, но нам не нужны оправдания. Нам было сложно играть против «Ромы» в полном составе, не говоря уже об игре вдесятером.

Сиригу — сильный голкипер, я не спорю с этим, но временами нужно идти против тренда. Я хотел привлечь игроков, у которых не было такого давления и чувства ответственности», — приводит слова Джампаоло Sky Sport Italia.