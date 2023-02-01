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Сегодня, 16:39

Дзаньоло возобновит тренировки с «Ромой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, который не смог сменить клуб по время зимнего трансферного окна, возобновит тренировки с римской командой, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, игрок вернется к тренировкам 2 февраля. При этом, ожидается, что футболист больше не сыграет за римскую команду.

Ранее 23-летний полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.

Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Футбол
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
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4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
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11
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