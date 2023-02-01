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Сегодня, 16:20

Бывший игрок «Ювентуса», осужденный за незаконный оборот наркотиков, оправдан спустя 17 лет после приговора

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи» Микеле Падовано оправдан по обвинению в торговле наркотиками, по которому он был осужден в 2006 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Падовано в мае 2006 года, когда ему было 39 лет, был арестован в Милане по обвинению в причастности к трафику наркотических веществ. В итоге он получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы, провел в заключении 3 месяца и еще 8 — под домашним арестом, ожидая суда.

В январе 2021 года кассационная инстанция отменила предыдущие приговоры и назначила новый апелляционный процесс. 1 февраля 2023 года Падовано был оправдан по всем пунктам обвинения.

По итогам расследования, было установлено, что Падовано тогда одолжил 40 тысяч евро своему другу, не подозревая о том, куда будут вложены деньги.

В составе «Ювентуса» футболист стал чемпионом Италии (1997) и победителем Лиги чемпионов (1996).

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

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ТБ 2.5

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1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

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Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
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Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
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 - : -
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