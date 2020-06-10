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Дзаньоло перенес операцию на носу

15:36

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло перенес операцию на носу, сообщает Football Italia.

20-летний итальянец сделал операцию, чтобы устранить проблемы, которые мешали его дыханию. Ожидается, что он сможет приступить к тренировкам через 2-3 дня.

В январе Дзаньоло заработал повреждение мениска и в данный момент близок к тому, чтобы оправиться от травмы. Игрок планирует вернуться на поле к матчу 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который запланирован на 15 июля.

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