Два правых защитника «Аталанты» могут пропустить матч с «Торино»
20:00
«Аталанта» испытывает проблемы на правом фланге обороны, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, матч 21-го тура чемпионата Италии может пропустить защитник Йоаким Мехле, которому пришлось наложить швы на ногу после полуфинала Кубка Италии против «Наполи» (0:0). Игрок заменил на правом фланге защиты Ханса Хатебура, который выбыл из-за травмы неделю назад.
«Аталанта» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.
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