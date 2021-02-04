Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Два правых защитника «Аталанты» могут пропустить матч с «Торино»

20:00
Теги:

«Аталанта» испытывает проблемы на правом фланге обороны, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, матч 21-го тура чемпионата Италии может пропустить защитник Йоаким Мехле, которому пришлось наложить швы на ногу после полуфинала Кубка Италии против «Наполи» (0:0). Игрок заменил на правом фланге защиты Ханса Хатебура, который выбыл из-за травмы неделю назад.

«Аталанта» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир