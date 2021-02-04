Кьеллини высказался о соперничестве с Ибрагимовичем

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович мотивирует его выкладываться на полную.

«Чтобы выкладываться на полную, мне нужно соперничество. Уважаю Ибрагимовича, мы друг к другу относимся уважительно. В первом сезоне в «Ювентусе» мы были товарищами по команде.

Никогда не отступал, встретившись с ним лицом к лицу. Перейдя в «Интер», он стал заклятым врагом, но потом обычным соперником, находясь в «Милане» и сборной Швеции", — цитирует Кьеллини So Foot.

В этом сезоне 36-летний Кьеллини провел 6 матчей в серии A, не отметившись результативными действиями. 39-летний Ибрагимович в 12 матчах чемпионата Италии забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.