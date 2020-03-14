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Дуглас Коста показал, как тренируется с собакой во время карантина

15:33
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Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста в своем официальном Instagram опубликовал видео, в котором показал, как тренируется с собакой во время карантина.

— Мой карантин проходит так, — подписал видео Коста.

Ранее президент итальянского клуба и еще 120 сотрудников клуба решили самоизолироваться после выявления коронавируса у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани. Кроме того, было принято решение отменить футбольные турниры в Италии до 3 апреля.

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