Дибала получил травму бедра в матче с «Венецией»
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Венеции» (1:1). Уже на 12-й минуте его заменил Кайю Жорже.
Как сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести, аргентинец почувствовал боль в правом бедре. Его состояние будет оценено в ближайшие часы.
28-летний форвард в текущем сезоне провел 17 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил восемь мячей при четырех голевых передачах.
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