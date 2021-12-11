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«Ювентус» не сумел обыграть «Венецию»

21:52
«Ювентус» празднует гол Мораты. Фото Reuters
«Ювентус» празднует гол Мораты. Фото Reuters
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«Венеция» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

На 32-й минуте гостей вывел вперед Альваро Мората. Маттиа Араму на 55-й минуте сравнял результат.

В следующем туре «Старая синьора» на выезде сыграет с «Болоньей», а «Венеция» — с «Сампдорией».

Италия. Серия А. 17-й тур
11 дек, 20:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:1
Ювентус
Голы
Мората, 32 (0:1), Араму, 55 (1:1)
Венеция
Ромеро Модоло Эбуэхи (Маццокки, 79 ) Кальдара Ампаду (Тессманн, 64 ) Хапс Араму Бузио Чрнигой (Перец, 79 ) Анри (Форте, 80 ) Йонсен (Кийен, 57 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Пеллегрини (Алекс Сандру, 76) Бонуччи Рабьо Локателли (Соуле, 87) Мората Дибала (Кин, 76) Куадрадо Бернардески (Бентанкур, 76)
Предупреждения
Модоло 41, Кальдара 51, Ампаду 62, Кийен 90  -  Пеллегрини 16, Бернардески 62
Судьи
Валери

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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