Дибала: «Кто-то говорит неправду о цифрах нового контракта, чтобы настроить людей против меня»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не намерен покидать туринский клуб и готов подписать новый контракт.

— Я люблю «Ювентус» и всегда говорил, что хочу остаться, — сказал Дибала в интервью Sky Sport Italia. — Я верен этому клубу. Кто-то говорит неправду о цифрах нового контракта, чтобы настроить людей против меня.

Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года. Ранее итальянская пресса уже писала о серьезных финансовых запросах аргентинца. «Ювентус» при этом не может себе позволить заключить соглашение на таких условиях во время пандемии коронавируса.