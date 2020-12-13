Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дибала: «Кто-то говорит неправду о цифрах нового контракта, чтобы настроить людей против меня»

23:42
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не намерен покидать туринский клуб и готов подписать новый контракт.

— Я люблю «Ювентус» и всегда говорил, что хочу остаться, — сказал Дибала в интервью Sky Sport Italia. — Я верен этому клубу. Кто-то говорит неправду о цифрах нового контракта, чтобы настроить людей против меня.

Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года. Ранее итальянская пресса уже писала о серьезных финансовых запросах аргентинца. «Ювентус» при этом не может себе позволить заключить соглашение на таких условиях во время пандемии коронавируса.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир