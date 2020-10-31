Дибала хочет зарабатывать в «Ювентусе» 15 миллионов евро за сезон
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, 26-летний аргентинец продолжает торговаться. Если раньше он хотел в районе восьми миллионов евро за сезон, то сейчас просит минимум 15. Туринский клуб готов пойти на повышение зарплаты, но не более чем до десяти миллионов за сезон.
Действующее соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
В нынешнем сезоне серии А Дибала провел один матч.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.