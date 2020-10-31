Дибала хочет зарабатывать в «Ювентусе» 15 миллионов евро за сезон

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 26-летний аргентинец продолжает торговаться. Если раньше он хотел в районе восьми миллионов евро за сезон, то сейчас просит минимум 15. Туринский клуб готов пойти на повышение зарплаты, но не более чем до десяти миллионов за сезон.

Действующее соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.

В нынешнем сезоне серии А Дибала провел один матч.