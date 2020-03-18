Девушка Ругани, заболевшего коронавирусом, беременна

Микела Персико, журналистка и девушка защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани, сообщила, что беременна. Ранее у обоих был диагностирован коронавирус.

— Я на четвертом месяце, что теперь будет? — цитирует Персико журнал Chi. — Я даже не могу об этом говорить. Остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Доктора уверяют, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Это очень страшно.

Даниеле и я ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, когда у него был обнаружен коронавирус. Это должен был быть момент радости. Я уверена, что все снова встанем на ноги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 010 человек. Умерших — 8 727, выздоровевших — 83 207. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.