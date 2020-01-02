Дестро продолжит карьеру в «Дженоа». Он прибыл на медосмотр

Нападающий «Болоньи» Маттиа Дестро близок к переходу в «Дженоа». 28-летний итальянец прибыл на базу «грифонов» для прохождения медобследования, сообщает в Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

??Visite mediche col #Genoa per #Destro

??"Obiettivo salvare il club"

?Foto e prime parolehttps://t.co/5TTRwkgIXn — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 2, 2020

В нынешнем сезоне Дестро провел за «Болонью» 7 матчей, но пропустил продолжительное время из-за травмы колена. В команде из Болоньи он выступает с 2015 года.

В зимнее трансферное окно новичками «Дженоа» уже стали голкипер Маттиа Перин и защитник Валон Бехрами.