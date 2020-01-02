Дестро продолжит карьеру в «Дженоа». Он прибыл на медосмотр
19:45
Нападающий «Болоньи» Маттиа Дестро близок к переходу в «Дженоа». 28-летний итальянец прибыл на базу «грифонов» для прохождения медобследования, сообщает в Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
??Visite mediche col #Genoa per #Destro— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 2, 2020
??"Obiettivo salvare il club"
?Foto e prime parolehttps://t.co/5TTRwkgIXn
В нынешнем сезоне Дестро провел за «Болонью» 7 матчей, но пропустил продолжительное время из-за травмы колена. В команде из Болоньи он выступает с 2015 года.
В зимнее трансферное окно новичками «Дженоа» уже стали голкипер Маттиа Перин и защитник Валон Бехрами.
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