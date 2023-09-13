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Дешам поддержал Погба после положительного допинг-теста игрока

Евгений Козинов
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Германии (1:2) в товарищеском матче поддержал полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Я был удивлен, как и вся команда, потому что на Поля снова падает тяжелый груз. Я кратко поговорил с ним через сообщения, но позже у меня будет возможность узнать все подробности. Я не уверен, что он сам все знает сейчас достоверно. Это грустно для нас, для всей команды. Верю ли я, что Поль намеренно принимал допинг? Я не могу себе этого представить. Но я его поддержу, у него есть силы и характер, чтобы преодолеть эти очень трудные времена», — цитирует L'Equipe Дешама.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

«Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника из-за нарушения антидопинговых правил.

Поль Погба. Погба и допинг: похоже, это конец
Поль Погба
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
0
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Коман: «Ни на секунду не могу поверить, что Погба намеренно принимал допинг»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
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Рома – Эмполи
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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