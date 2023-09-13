Коман: «Ни на секунду не могу поверить, что Погба намеренно принимал допинг»

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман после поражения от Германии (1:2) в товарищеском матче поддержал полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Мы все поддерживаем Поля, он очень близкий друг, он часть семьи, мы знаем Поля, если что-то случилось, мы ни на секунду не можем поверить, что это было намеренно», — цитирует L'Equipe Комана.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

«Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника из-за нарушения антидопинговых правил.