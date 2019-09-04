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Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии

15:40
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Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. В его адрес раздавались расистские выкрики со стороны болельщиков «Кальяри», а ультрас «Интера» опубликовали заявление, в котором не осуждают это поведение и объясняют, что расизма в Италии нет, но есть стремление вывести игроков соперников из равновесия.

— Вот почему я не хотел играть в Италии, когда у меня была возможность, — написал в Twitter Ба. — И я хочу, чтобы все темнокожие футболисты покинули эту лигу. Конечно, это не положит конец ненависти и глупости, но хотя бы никто не пострадает.

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