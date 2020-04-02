Дель Пьеро считает Дибала достойным капитанской повязки в «Ювентусе»

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что форвард команды Пауло Дибала заслуживает в будущем получить повязку. На данный момент капитаном «Юве» является Джорджо Кьеллини.

— Дибала уже надевал капитанскую повязку, и если это произойдет, то потому, что «Ювентус» считает его достойным, — цитирует Sky Sport Italia Дель Пьеро. — С учетом того, что я знаю, он за последнее время очень заматерел. Мы знаем, что он любит работать и стал совершенным игроком.

Дибала защищает цвета «Юве» с 2015 года.