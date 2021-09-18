Де Росси может сменить Михайловича на посту главного тренера «Болоньи»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может быть уволен после сокрушительного поражения в матче 4-го тура чемпионата Италии от «Интера» (1:6).
Главным претендентом на смену Михайловича называется бывший капитан «Ромы» Даниеле Де Росси, утверждает TMW.
Ранее Де Росси входил в тренерский штаб сборной Италии на Евро-2020, но решил покинуть национальную команду, чтобы начать самостоятельную работу.
«Болонья» в четырех матчах набрала 7 очков и идет в середине таблицы серии А.
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