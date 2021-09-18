«Рома» повысит зарплату Пеллегрини до 4 миллионов евро за сезон
«Рома» продлит контракт с полузащитником Лоренцо Пеллегрини. В ближайшее время стороны проведут новую встречу, чтобы обговорить последние детали, сообщает журналист Николо Скира.
Новый контракт футболиста будет рассчитан до 2026 года. Зарплата 25-летнего футболиста вырастет до 4 миллионов евро за сезон.
При этом из контракта уберут сумму выкупа футболиста за 30 миллионов евро.
Футболист с 2017 года выступает за «Рому». При этом он является воспитанником клуба, который покинул в 2015 году ради перехода в «Сассуоло».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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