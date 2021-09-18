«Рома» повысит зарплату Пеллегрини до 4 миллионов евро за сезон

«Рома» продлит контракт с полузащитником Лоренцо Пеллегрини. В ближайшее время стороны проведут новую встречу, чтобы обговорить последние детали, сообщает журналист Николо Скира.

Новый контракт футболиста будет рассчитан до 2026 года. Зарплата 25-летнего футболиста вырастет до 4 миллионов евро за сезон.

При этом из контракта уберут сумму выкупа футболиста за 30 миллионов евро.

Футболист с 2017 года выступает за «Рому». При этом он является воспитанником клуба, который покинул в 2015 году ради перехода в «Сассуоло».