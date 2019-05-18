Де Росси может продолжить карьеру в Аргентине

Полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси, который по окончании сезона покинет команду, может продолжить карьеру в Аргентине. 35-летним итальянцем интересуется "Бока Хуниорс".

Однако, как отметил спортивный директор клуба Николас Бурдиссо, в прошлом игравший за "Рому", пока это всего лишь разговоры.

– Это реально. Пока это лишь разговоры, но мы дружим и постоянно общаемся, – цитирует Бурдиссо Fox Sports Argentina. – Для такого футболиста наши двери всегда открыты. Однако я не хочу давить. Ему и так тяжело прощаться с "Ромой".