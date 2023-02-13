Де Росси близок к увольнению из СПАЛа

Главный тренер СПАЛа Даниеле де России может покинуть свой пост, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба недовольно результатами команды, поэтому готово уволить специалиста. Его место может занять Массимо Оддо. Переговоры с 46-летним тренером уже ведутся.

На данный момент СПАЛ занимает 18-е место в турнирной таблице серии В.