Де Лаурентис хочет вернуть Кавани в «Наполи»

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани. Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис готов предложить контракт 32-летнему уругвайцу, когда у того истечет договор с парижанами, который рассчитан до лета следующего года, сообщает Il Matino.

Кавани уже выступал за «Наполи». Именно из клуба из Неаполя он перешел в «ПСЖ» в 2013 году. В нынешнем сезоне нападающий провел 10 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Кавани ранее заявлял, что собирается покинуть Париж.

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