Де Бур был шокирован влиянием агентов в "Интере"

Голланский тренер американской "Атланты" Франк де Бур поделился мнением, почему ему не удалось удержаться в "Интере". Специалист принял итальянский клуб в августе 2016 года и был уволен уже в ноябре, проведя на посту всего 85 дней.

– Я работаю в очень молодом клубе, где нет бывших президентов или директоров с громадным влиянием, – цитирует De Telegraaf специалиста. – В "Интере" ко мне как-то подошел агент игрока и сказал: "Если бы я знал, что ты не будешь давать играть моему клиенту, никогда бы не позволил тебе стать тренером. Вот такое влияние агенты имеют в клубе. Я был в шоке, когда против него не приняли никаких санкций. В этом плане работа здесь гораздо приятнее.

Добился бы успеха с "Интером", если бы они проявили терпение. Однажды докажу, что могу быть успешным тренером в европейском чемпионате.