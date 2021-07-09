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Сборная Италии закрылась на базе во Флоренции перед финалом Евро из-за коронавируса

16:58
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Сборная Италии закрылась на базе во Флоренции перед финалом Евро-2020 против Англии из-за коронавируса, сообщает The Guardian.

Данная мера была принята в связи с тем, что три журналиста, работавших с национальной командой, сдали положительные тесты на наличие инфекции. Все медиаактивности будут проходить в удаленном режиме.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля, начало — в 22.00 (мск). Итальянцы отправятся в Лондон 10 июля, где проведут тренировку на базе «Тоттенхэма».

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/jul/09/italian-football-federation-panic-after-tv-crew-members-test-positive-for-covid

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года