Сборная Италии закрылась на базе во Флоренции перед финалом Евро из-за коронавируса
16:58
Сборная Италии закрылась на базе во Флоренции перед финалом Евро-2020 против Англии из-за коронавируса, сообщает The Guardian.
Данная мера была принята в связи с тем, что три журналиста, работавших с национальной командой, сдали положительные тесты на наличие инфекции. Все медиаактивности будут проходить в удаленном режиме.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля, начало — в 22.00 (мск). Итальянцы отправятся в Лондон 10 июля, где проведут тренировку на базе «Тоттенхэма».
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/jul/09/italian-football-federation-panic-after-tv-crew-members-test-positive-for-covid
Опрос
проголосовало: 7935Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю