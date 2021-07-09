Сборная Италии закрылась на базе во Флоренции перед финалом Евро из-за коронавируса

Сборная Италии закрылась на базе во Флоренции перед финалом Евро-2020 против Англии из-за коронавируса, сообщает The Guardian.

Данная мера была принята в связи с тем, что три журналиста, работавших с национальной командой, сдали положительные тесты на наличие инфекции. Все медиаактивности будут проходить в удаленном режиме.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля, начало — в 22.00 (мск). Итальянцы отправятся в Лондон 10 июля, где проведут тренировку на базе «Тоттенхэма».