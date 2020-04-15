Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса
15:50
Защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди, выступающие за «Ювентус», излечились от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
В официальном заявлении на сайте «бьяконери» сообщается, что оба игрока сдали по два анализа на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что нападающий команды Пауло Дибала также чувствует себя лучше.
Covid-19, guariti @MATUIDIBlaise e @DanieleRugani https://t.co/VSCj13bm2w pic.twitter.com/Mo4EpFMQtB— JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2020
По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.