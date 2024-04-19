Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:30

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 33-го тура серии А

Игры 33-го тура чемпионата Италии пройдут с 19 по 22 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Интера».
Фото Reuters

Матчи 33-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 19 по 22 апреля. Откроет тур игра «Дженоа» — «Лацио», которая состоится в пятницу, 19 апреля, в 19:30 (по московскому времени). «Интер» в 33-м туре сыграет с «Миланом», «Ювентус» — с «Кальяри», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Монцей».

После 32- туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 83 очка.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 33-го тура серии А

19 апреля, пятница

«Дженоа» — «Лацио». Время начала — 19:30

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Лацио

«Кальяри» — «Ювентус». Время начала — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Ювентус

20 апреля, суббота

«Эмполи» — «Наполи». Время начала матча — 19:00

Италия. Серия А. 33-й тур
20 апр, 19:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Наполи

«Верона» — «Удинезе». Время начала матча — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
20 апр, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Удинезе

21 апреля, воскресенье

«Сассуоло» — «Лечче». Время начала матча — 13:30

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 13:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Лечче

«Торино» — Фрозиноне". Время начала матча — 16:00

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Фрозиноне

«Салернитана» — «Фиорентина». Время начала матча — 19:00

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 19:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Фиорентина

«Монца» — «Аталанта». Время начала матча — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
21 апр, 21:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Аталанта

22 апреля, понедельник

«Рома» — «Болонья». Время начала матча — 19:30

Италия. Серия А. 33-й тур
22 апр, 19:30. Olimpico (Рим)
Рома
Болонья

«Милан» — «Интер». Время начала матча — 21:45

Италия. Серия А. 33-й тур
22 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
Серия А
0
Читайте также
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Тарасенко заявил, что «Флорида» способна завоевать Кубок Стэнли
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» интересуется вингером «Ювентуса» Кьезой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 - : -
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 - : -
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 - : -
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 30 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости