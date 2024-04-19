Гол Луиса Альберто принес «Лацио» победу над «Дженоа»

«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник римлян Луис Альберто.

«Лацио» (52 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Дженоа» (39) остается 12-м в турнирной таблице.