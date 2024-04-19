Гол Луиса Альберто принес «Лацио» победу над «Дженоа»
«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник римлян Луис Альберто.
«Лацио» (52 очка) поднялся на шестое место в серии А. «Дженоа» (39) остается 12-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|32
|16
|8
|8
|57-36
|56
|
6
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
7
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57-36
|51
|
8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50-40
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43-36
|44
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34-54
|31
|
15
|Удинезе
|32
|4
|17
|11
|31-48
|29
|
16
|Верона
|32
|6
|10
|16
|30-44
|28
|
17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|- : -
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|- : -
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|30
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|27
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5
Новости