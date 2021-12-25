Чалханоглу объяснил, почему перешел из «Милана» в «Интер»
Полузащитник Хакан Чалханоглу объяснил, почему принял решение перейти из «Милана» в «Интер» прошлым летом.
«Мне было трудно справиться с ситуацией. «Милан» не выступал в Лиге чемпионов 7 лет. У моего перехода было много различных причин. «Милан» не объяснял некоторые из них, поэтому я взял ситуацию в свои руки», — приводит Calciomercato слова Чалханоглу.
Чалханоглу перешел в «Интер» в июле 2021 года на правах свободного агента. На счету 27-летнего турка 6 голов и 8 результативных передач в 21 матче за «нерадзурри».
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/calhanoglu-addio-al-milan-non-mi-hanno-spiegato-ho-avuto-contrac-95820
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