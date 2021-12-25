Ибрагимович поздравил подписчиков с Рождеством, выложив фото свечи в виде среднего пальца
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал пост в Instagram.
40-летний швед выложил фото свечи в виде кисти, у которой согнуты все пальцы, кроме среднего.
«С Рождеством», — написал Златан.
В текущем сезоне Ибрагимович провел 15 матчей, в которых забил 7 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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