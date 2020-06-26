Бывший защитник «Рубина» и «Зенита» Ансальди продлил контракт с «Торино»
17:49
Пресс-служба «Торино» сообщает, что защитник Кристиан Ансальди продлил контракт с клубом до 31 августа. Предыдущее соглашение с 33-летним аргентинским футболистом истекало 30 июня.
Также были продлены контракты с защитником Лоренцо Де Сильвестри и вратарем Самиром Уйкани до конца текущего сезона.
Ансальди ранее играл за «Рубин» и «Зенит».
В сезоне-2019/20 футболис провел 21 матч за «Торино», забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
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