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Бывший тренер «Милана», «Интера» и «Ювентуса» Дзаккерони попал в реанимацию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Альберто Дзаккерони.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Милана», «Интера», «Ювентуса», «Лацио» и сборной Японии Альберто Дзаккерони находится в реанимации. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 69-летний итальянец потерял сознание во время несчастного случая у себя дома.

По информации источника, Дзаккерони упал и ударился головой, потеряв сознание. Бригада скорой помощи немедленно доставила его в больницу Маурицио Буфалини в Чезене. Первоначально у него было диагностировано сотрясение мозга и травма головы, но он пока не пришел в сознание.

Итальянский специалист завершил карьеру в 2019 году после работы в Италии, Японии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

В сезоне-1998/99 он с «Миланом» выиграл серию А, а со сборной Японии побеждал в Кубке Азии (2011-й) и Кубке Восточной Азии (2013-й).

Сборная Японии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
Альберто Дзаккерони
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