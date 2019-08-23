Бывший нападающий «Москвы» Лопес перешел в «Кротоне»

Бывший нападающий «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопес возвращается в Италию. Новым клубом 35-летнего аргентинца стал «Кротоне», в прошлом сезоне боровшийся за выживание в Серии В.

Ради переезда к «акулам» Лопес отклонил предложения загребского «Динамо» и «Вероны», где его очень хотел видеть новый тренер клуба Иван Юрич.

Последний сезон Макси Лопес провел в «Васко да Гаме». В бразильском чемпионате ему удалось забить 10 голов. Лопес играл за «Москву» с 2007 по 2009 год.