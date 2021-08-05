Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил снова играть в серии В.

«Возвращаюсь в серию В во второй раз в карьере. Я был там в 28 лет, когда был лучшим голкипером мира. Почему бы не сделать это в 43 года. В 2006 году я выбрал «Ювентус», а сейчас выбрал «Парму». Я также мог бы играть в любительской лиге, мои ценности не изменились бы», — цитирует Буффона Football Italia.

Буффон играл во втором итальянском дивизионе в сезоне-2006/07, выиграв с «Ювентусом» серию В. Вчера, 4 августа, Буффон совершил эффектный сейв в товарищеском матче «Пармы» с «Сассуоло».