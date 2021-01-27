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Буффон продлит контракт с «Ювентусом»

14:08
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлит контракт, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

Завтра вратарю исполнится 43 года. Если информация подтвердится, у него будет шанс побить рекорд экс-вратаря «Лацио» Марко Балотты — самого возрастного игрока в истории серии А (44 года, один месяц и восемь дней).

В текущем сезоне Буффон провел шесть матчей за «Ювентус», пропустил четыре мяча и трижды отыграл «на ноль».

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