Буффон продлит контракт с «Ювентусом»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продлит контракт, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

Завтра вратарю исполнится 43 года. Если информация подтвердится, у него будет шанс побить рекорд экс-вратаря «Лацио» Марко Балотты — самого возрастного игрока в истории серии А (44 года, один месяц и восемь дней).

В текущем сезоне Буффон провел шесть матчей за «Ювентус», пропустил четыре мяча и трижды отыграл «на ноль».