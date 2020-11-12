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Буффон пожелал Роналду догнать Пеле по количеству голов

16:19
Криштиану Роналду. Фото УЕФА.
Криштиану Роналду. Фото УЕФА.
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Голкипер «Ювентус» Джанлуиджи Буффон поздравил своего партнера по команде Криштиану Роналду. Португальский форвард забил 746-й гол в официальных матчах и сравнялся по этому показателю с Ференцем Пушкашем.

«Великий CR7! — написал Буффон в Twitter. — Поздравляю с этим великолепным достижением, мой друг. 746 голов — это очччень много. Ты догнал Пушкаша, теперь ты должен догнать Пеле».

Сборная Португалии победила команду Андорры (7:0) в товарищеском матче. Роналду забил один из мячей. Отметим, что Пеле имеет в активе 767 голов, если учитывать только официальные матчи.

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