Буффон пожелал Роналду догнать Пеле по количеству голов

Голкипер «Ювентус» Джанлуиджи Буффон поздравил своего партнера по команде Криштиану Роналду. Португальский форвард забил 746-й гол в официальных матчах и сравнялся по этому показателю с Ференцем Пушкашем.

? Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pel?! ? @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) November 12, 2020

«Великий CR7! — написал Буффон в Twitter. — Поздравляю с этим великолепным достижением, мой друг. 746 голов — это очччень много. Ты догнал Пушкаша, теперь ты должен догнать Пеле».

Сборная Португалии победила команду Андорры (7:0) в товарищеском матче. Роналду забил один из мячей. Отметим, что Пеле имеет в активе 767 голов, если учитывать только официальные матчи.