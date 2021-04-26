Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

В Италии под угрозой жестких санкций запретили клубам участвовать в сторонних соревнованиях

16:30
Теги:

Федерация футбола Италии (FIGC) не допустит клубы, которые останутся в Суперлиге, до соревнований, сообщает 26 апреля La Repubblica.

На заседании исполкома FIGC приняли новый пункт правил, который обязывает команды не участвовать в соревнованиях, не одобренных УЕФА и ФИФА.

Согласие на участие в подобных турнирах повлечет за собой исключение из чемпионатов, в том числе cерии А.

Напомним, что «Ювентус», «Милан» и «Интер» планировали принять участие в европейской Суперлиге.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9452
Все опросы
Суперлига развалилась. Вы рады?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Почему Проклова могла стать жертвой секс-насилия?
Автор видео избиения бабушки в больнице в Москве: Было очень страшно
Мурашко заявил о близости пяти регионов России к победе над пандемией COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд