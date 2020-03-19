Буффон объяснил возвращение в «Ювентус» и рассказал, что в детстве болел за «Интер»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о возвращении к «бьяконери» после сезона в «ПСЖ», а также сообщил, что в детстве поддерживал «Интер».

Возвращение в «Ювентус» было естественным. Я провел прекрасный год в Париже, мне нужно было очиститься. Всегда поддерживал контакт с «Юве», с президентом клуба и спортивным директором Фабио Паратичи, со старыми друзьями. Не знаю, что будет в следующем году. Два года назад я чуть не завершил карьеру, а потом случилось то, что случилось. Я чувствую себя хорошо и хочу поддерживать мечты, которые у меня были в детстве. В детстве я был бы счастлив, если бы мне сказали, что я буду хотя бы вратарем в серии С. Хотите, раскрою секрет? Я болел за «Юве» до 7 лет, а потом влюбился в игру Джованни Траппатони, так что, когда он возглавил «Интер» в 1986 году, я начал поддерживать «нерадзурри». Потом болел за «Пескару», «Комо», «Авеллино», «Кампобассо», а в 12 лет начал поддерживать «Дженоа». Это ясно показывает то, что важные фигуры выходят за пределы команды.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, после чего перешел в «ПСЖ». Летом 2019 года 42-летний итальянец вновь присоединился к «бьяконери». В сезоне-2019/20 Буффон провел 11 матчей (3 — «на ноль») и пропустил 9 мячей.