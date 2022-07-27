Поль Погба не хочет делать операцию после травмы колена
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не хочет делать операцию на колене, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее на сборах «Ювентуса» француз был травмирован. Он повредил правое колено на тренировке. После обследования выяснилось, что игроку может потребоваться операция из-за травмы мениска.
По данным источника, Погба отказался от операции. Окружение футболиста пытается помочь ему понять, нужна ли ему операция. В скором времени игрок пройдет ряд обследований.
Этим летом 29-летний хавбек покинул «МЮ» и вернулся в «Ювентус».
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