В «Наполи» объяснили, почему отказались от Дибалы
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли объяснил, почему клуб отказался от подписания контракта с Пауло Дибалой.
«Я уверен во всех игроках, которых мы просматриваем. Дибалу мы расценивали, как еще одну возможность для усиления. Мы полагали, что это возможно. Но потом поговорили с его агентами и стало понятно, что это не вариант ни для нас, ни для него. Спаллетти сказал, что хочет играть по схеме 4-3-3 и Дибала заставил бы его поменять свое видение», — цитирует Джинтоли пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинец может подписать с «Ромой» контракт до 2025 года.
Дибала уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».
В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.
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4
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
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|21:45
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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