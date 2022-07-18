В «Наполи» объяснили, почему отказались от Дибалы

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли объяснил, почему клуб отказался от подписания контракта с Пауло Дибалой.

«Я уверен во всех игроках, которых мы просматриваем. Дибалу мы расценивали, как еще одну возможность для усиления. Мы полагали, что это возможно. Но потом поговорили с его агентами и стало понятно, что это не вариант ни для нас, ни для него. Спаллетти сказал, что хочет играть по схеме 4-3-3 и Дибала заставил бы его поменять свое видение», — цитирует Джинтоли пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинец может подписать с «Ромой» контракт до 2025 года.

Дибала уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.