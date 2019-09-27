«Брешиа» наказана частичным закрытием трибун за расистские выкрики фанатов

«Брешиа» условно наказана частичным закрытием трибун домашнего стадиона. По ходу матча 5-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2) фанаты оскорбляли полузащитника туринцев Миралема Пьянича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оскорбления носили расистский характер: футболиста сборной Боснии и Герцеговины называли «цыганом» и добавляли к этому ненормативные выражения.

Дисциплинарный комитет принял решение условно закрыть северную трибуну стадиона «Марио Ригамонти» с испытательным сроком на один год.

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