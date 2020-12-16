Братья Индзаги сыграли вничью: «Беневенто» отобрал очки у «Лацио»
«Беневенто» и «Лацио» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:1. Новичок серии A поднялся на 13-е место в таблице, «Лацио» стал восьмым.
Игра стала дуэлью родных братьев Филиппо и Симоне Индзаги. Старший Филиппо с 2019 года возглавляет «Беневенто», младший Симоне руководит «Лацио» с 2016 года.
Это второе противостояние братьев Индзаги в качестве главных тренеров. 26 декабря 2018 года «Лацио» под руководством Симоне Индзаги встретился с «Болоньей», которую тогда возглавлял Филиппо. Та встреча закончилась с таким же счетом — 1:1.
Чемпионат Италии
Серия А
12-й тур
«Беневенто» — «Лацио» — 1:1 (1:1)
Голы: Иммобиле, 25 (0:1). Скьяттарелла, 45 (1:1).
«Беневенто»: Монтипо, Туя (Фулон, 46), Глик, Барба, Летиция, Хетемай (Дабо, 81), Ионицэ, Скьяттарелла, Капрари (Ди Серио, 81), Инсинье (Импрота, 61), Лападула (Яго Фальке, 71).
«Лацио»: Рейна, Раду (Катальди, 80), Худт, Луис Фелипе (Габаррон, 59), Луис Альберто (Перейра, 80), Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Кайседо, 80), Лаццари, Иммобиле, Корреа.
Предупреждения: Туя, 22. Лападула, 30. Луис Фелипе, 54. Габаррон, 90+3.
Удаление: Скьяттарелла, 90+2.
Судья: Пайретто.
15 декабря. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».
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