Бонуччи продлит контракт с «Ювентусом» до 2024 года

«Ювентус» намерен продлить контракт с защитником Леонарду Бонуччи до 2024 года. Стороны уже достигли принципиальной договоренности об условиях нового соглашения, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В составе «Юве» 32-летний итальянец 7 раз становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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