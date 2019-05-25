"Болонья" вырвала победу у "Наполи"

"Болонья" обыграла "Наполи" в матче 38-го тура чемпионата Италии (3:2). Дублем в составе красно-синих отметился нападающий Федерико Сантандер, он же стал автором победного гола.
"Наполи" с 79 очками остался на 2-м месте в турнирной таблице. "Болонья" с 44 баллами располагается на 10-й строчке.
Чемпионат Италии.
Серия А
38-й тур
"Болонья" - "Наполи" - 3:2 (2:0)
Голы: Сантандер, 43 (1:0). Джемаили, 45 (2:0). Гулям, 57 (2:1). Мертенс, 77 (2:2). Сантандер, 88 (3:2).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Сванберг, 83), Сориано (Дестро, 83), Пульгар, Паласио (Крейчи, 86), Сантандер, Орсолини.
"Наполи": Карнезис, Альбиоль, Малькюи, Гулям, Луперто, Зелиньски, Руис, Инсинье (Мертенс, 63), Юнес (Гаэтано, 84), Верди (Кальехон, 64), Милик.
Предупреждение: Зелиньски, 79.
Судья: Ди Паоло.
25 мая. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
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